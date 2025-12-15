محافظة مطروح يُهنئ أبناء المحافظة بعيدها القومي الـ 110

احتفلت محافظة مطروح، اليوم /الاثنين/بعيدها القومي والذكرى الـ 110 لانتصارات معركة وادي ماجد، ضد قوات الاحتلال البريطاني التي تُمثل ذكرى وطنية مُشرفة لأبناء مطروح .

وهنأ محافظ مطروح خالد شعيب أبناء المحافظة بعيدها القومي الـ 110، وإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915.

واستقبل المحافظ، القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة، ثم بدأت الاحتفالات من أمام ديوان عام محافظة مطروح يصاحبها الموسيقات العسكرية .

وقام المحافظ بإيقاد شعلة الاحتفال إيذاناً ببدء مراسم الاحتفالات، وتسلم المحافظ، الشعلة من الفارس رزق بو العبيدي، رئيس اتحاد فرسان مطروح، وسط أجواء أحتفالية، ثم شهد المحافظ عدداً من العروض الفنية والغنائية والرياضية والتراثية أمام ديوان عام المحافظة، احتفالا بهذه المناسبة الغالية، والذي شمل مجموعة من الأغاني الوطنية، قدمه كورال مديرية التربية والتعليم بمطروح، وعروضا عسكرية لطلاب المدارس، وعروضا رياضية لمديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عروض استعراضية للخيول.