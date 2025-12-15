قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للمرة الثالثة.. محافظ الغربية يتابع حملة النظافة بشارع الترعة بالمحلة ميدانيًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تواجده الميداني بشارع الترعة بحي ثان المحلة الكبرى، حيث أجرى جولة مفاجئة للمرة الثالثة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات، والوقوف بنفسه على ما تم تنفيذه على أرض الواقع، في إطار حرصه على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتنعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة.

توجيهات محافظ الغربية 

وكان محافظ الغربية قد تفقد شارع الترعة في وقت سابق أمس خلال جولة مسائية، ثم عاد مرة أخرى بعد منتصف الليل لمتابعة الموقف، قبل أن يواصل اليوم جولاته الميدانية بالشارع ذاته، للتأكد من التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ التوجيهات الصادرة، واستمرار أعمال النظافة حتى عودة الشارع إلى مظهره الحضاري اللائق، دون أي تهاون أو مغادرة للمعدات قبل الانتهاء الكامل من رفع جميع التراكمات.

وخلال الجولة، تابع اللواء أشرف الجندي مستوى النظافة بالشارع، ووقف على حجم المخلفات المتراكمة، ووجّه بدفع معدات وسيارات النظافة اللازمة إلى الموقع، مشددًا بوضوح على عدم مغادرتها إلا بعد الانتهاء التام من الأعمال، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية قصوى ويتم التعامل معها فورًا، وأن المتابعة الميدانية المباشرة هي المعيار الحقيقي لتقييم الأداء وضبط منظومة العمل.

دعم الأسر والعائلات 

وشهدت الجولة تفاعلًا واسعًا من المواطنين المتواجدين بشارع الترعة، حيث أعرب عدد كبير منهم عن سعادتهم البالغة بتواجد محافظ الغربية بينهم ومتابعته المستمرة على مدار ساعات مختلفة، مؤكدين أن هذا التحرك السريع والمتكرر يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمطالبهم، ويبعث برسالة طمأنة بأن شكاوى المواطنين ليست محل إهمال، بل تُقابل بمتابعة مباشرة وحلول على الأرض.

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على رئيس حي ثان المحلة بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمنظومة النظافة بشارع الترعة وكافة الشوارع التابعة للحى، وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مستوى النظافة، موجّهًا بوضع صناديق قمامة بالمنطقة فور الانتهاء الكامل من أعمال التنظيف، بما يساهم في الحفاظ على ما تم إنجازه ومنع تكرار المشكلة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أي تقصير في ملف النظافة لن يتم التغاضي عنه، مشددًا على أن الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري هو حق أصيل للمواطن، ومسؤولية مباشرة على عاتق الأجهزة التنفيذية، في إطار احترام المواطن وتحقيق جودة الحياة داخل المدن.

تحسين خدمات المواطنين 

ووجّه محافظ الغربية مناشدة للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على مستوى النظافة، والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن الارتقاء بالشارع والحفاظ على مظهره الحضاري مسؤولية مشتركة، وأن وعي المواطن شريك أساسي في نجاح أي جهد تنفيذي.

تحرك تنفيذي عاجل 

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن تواجده الميداني في أوقات مختلفة يأتي في إطار المتابعة الجادة، وترسيخ مبدأ أن المواطن في صدارة أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار الجولات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات، وتحقيق الانضباط، وتقديم خدمة حقيقية تليق بأبناء محافظة الغربية، مع جعل رضا المواطن هدفًا أساسيًا لا تراجع عنه.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين رفع كفاءة شارع الترعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

عدي الدباغ

عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

تدريبات الزمالك

فقرة تدريبات بدنية.. تفاصيل تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة حرس الحدود

مصطفي محمد

استعدادا لأمم إفريقيا 2025.. مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد