للمرة الثالثة.. محافظ الغربية يتابع حملة النظافة بشارع الترعة بالمحلة ميدانيًا

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تواجده الميداني بشارع الترعة بحي ثان المحلة الكبرى، حيث أجرى جولة مفاجئة للمرة الثالثة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات، والوقوف بنفسه على ما تم تنفيذه على أرض الواقع، في إطار حرصه على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتنعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة.

وكان محافظ الغربية قد تفقد شارع الترعة في وقت سابق أمس خلال جولة مسائية، ثم عاد مرة أخرى بعد منتصف الليل لمتابعة الموقف، قبل أن يواصل اليوم جولاته الميدانية بالشارع ذاته، للتأكد من التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ التوجيهات الصادرة، واستمرار أعمال النظافة حتى عودة الشارع إلى مظهره الحضاري اللائق، دون أي تهاون أو مغادرة للمعدات قبل الانتهاء الكامل من رفع جميع التراكمات.

وخلال الجولة، تابع اللواء أشرف الجندي مستوى النظافة بالشارع، ووقف على حجم المخلفات المتراكمة، ووجّه بدفع معدات وسيارات النظافة اللازمة إلى الموقع، مشددًا بوضوح على عدم مغادرتها إلا بعد الانتهاء التام من الأعمال، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية قصوى ويتم التعامل معها فورًا، وأن المتابعة الميدانية المباشرة هي المعيار الحقيقي لتقييم الأداء وضبط منظومة العمل.

وشهدت الجولة تفاعلًا واسعًا من المواطنين المتواجدين بشارع الترعة، حيث أعرب عدد كبير منهم عن سعادتهم البالغة بتواجد محافظ الغربية بينهم ومتابعته المستمرة على مدار ساعات مختلفة، مؤكدين أن هذا التحرك السريع والمتكرر يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمطالبهم، ويبعث برسالة طمأنة بأن شكاوى المواطنين ليست محل إهمال، بل تُقابل بمتابعة مباشرة وحلول على الأرض.

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على رئيس حي ثان المحلة بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لمنظومة النظافة بشارع الترعة وكافة الشوارع التابعة للحى، وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مستوى النظافة، موجّهًا بوضع صناديق قمامة بالمنطقة فور الانتهاء الكامل من أعمال التنظيف، بما يساهم في الحفاظ على ما تم إنجازه ومنع تكرار المشكلة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أي تقصير في ملف النظافة لن يتم التغاضي عنه، مشددًا على أن الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري هو حق أصيل للمواطن، ومسؤولية مباشرة على عاتق الأجهزة التنفيذية، في إطار احترام المواطن وتحقيق جودة الحياة داخل المدن.

ووجّه محافظ الغربية مناشدة للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على مستوى النظافة، والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن الارتقاء بالشارع والحفاظ على مظهره الحضاري مسؤولية مشتركة، وأن وعي المواطن شريك أساسي في نجاح أي جهد تنفيذي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن تواجده الميداني في أوقات مختلفة يأتي في إطار المتابعة الجادة، وترسيخ مبدأ أن المواطن في صدارة أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار الجولات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات، وتحقيق الانضباط، وتقديم خدمة حقيقية تليق بأبناء محافظة الغربية، مع جعل رضا المواطن هدفًا أساسيًا لا تراجع عنه.