زعيم المعارضة الإسرائيلي: نتنياهو وصمة عار على إسرائيل في جميع أنحاء العالم

شنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم /الاثنين/، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه وصمة عار على إسرائيل في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في تصريح لـ"يائير لابيد" بعد أن اصطحب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا رئيس مجلس نواب باراجواي راؤول لاتوري إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للقاء نتنياهو، الذي يمثل أمامها في قضايا فساد.

وقبل الجلسة، رفضت المحكمة طلب نتنياهو لإلغاء مثوله بحجة انشغاله بلقاءات مع مسؤولين أجانب، واكتفت فقط بتقليص مدة الجلسة، فيما أظهرت مقاطع فيديو مصافحته لرئيس برلمان باراجواي داخل أروقة المحكمة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في ثلاثة ملفات قد تؤدي إلى سجنه إذا أدين، وقد سبق أن تقدّم بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج دون حسم مصيره حتى الآن.

وفي تدوينة على منصة (إكس)، انتقد لابيد حضور رئيس برلمان باراجواي إلى المحكمة واصفًا الأمر بـ"العار"، متهمًا أوحانا بتوريط لاتوري في محاكمة نتنياهو، مؤكدًا أن هذا السلوك يسيء إلى سمعة إسرائيل عالميًا.

