الأطباء البيطريين: لا خطورة من تناول لحوم وألبان الأبقار المصابة بالحمى القلاعية

أكد الدكتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، أن ذبح الأبقار والمواشي المصابة بمرض الحمى القلاعية لا يمثل خطورة على المواطنين، مشددًا على أن فيروس الحمى القلاعية حساس للحرارة ويتم القضاء عليه فور تعرض اللحوم أو الألبان لدرجة حرارة 70 درجة مئوية.

وأوضح "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جميع الحيوانات التي ترد إلى المجازر الحكومية تخضع للكشف البيطري الدقيق قبل الذبح وبعده، للتأكد من سلامتها وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، مضيفًا أنه لا يوجد خطر من تناول لحوم الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية بعد الطهي الجيد، كما أن شرب الألبان المغلية آمن تمامًا.

وأشار مقرر لجنة سلامة الغذاء إلى أن جميع عمليات الذبح داخل المجازر تتم وفقًا لاشتراطات صحية صارمة تضمن سلامة اللحوم ووصولها إلى المستهلك بشكل آمن، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات تنفذ حاليًا حملة مكثفة للتحصين ضد الحمى القلاعية.

ووجه نصيحته للمربين والمواطنين بالتأكيد على أهمية التحصين الدوري للحيوانات للوقاية من الأمراض، مشددًا على ضرورة غلي الألبان وطهي اللحوم جيدًا لضمان القضاء على أي ميكروبات أو فيروسات قد تكون موجودة.