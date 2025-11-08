حماة الوطن: المشهد الوطني للمصريين بالخارج يعكس وعي الشعبٍ بأنه جزء من المعركة

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاق الانتخابي الجاري الممثل في انتخابات مجلس النواب، تمثل ملحمة وطنية جديدة تضاف إلى سجل عطائهم وولائهم الصادق لوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن تصويتهم يعكس وعيًا سياسيًا راقيًا وشعورًا عميقًا بالمسؤولية تجاه مستقبل الدولة المصرية.

وأضاف "صالح" أن المصريين بالخارج لطالما كانوا درعًا وسندًا للدولة في كل المواقف الوطنية، وأن حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري رغم اختلاف التوقيتات والمسافات يؤكد أن الانتماء الحقيقي لا تحده حدود جغرافية، بل ينبع من إيمان راسخ بدورهم في دعم مسيرة البناء والتنمية.

ووجّه القيادي بحزب حماة الوطن رسالة تقدير وامتنان لكل المصريين بالخارج، قائلًا: نُحيي كل مصري ومصرية في كل بقعة من العالم لبّوا نداء الوطن وأثبتوا أن مصر في القلب مهما ابتعدت المسافات، وأن صوتهم الانتخابي هو رسالة وفاء للوطن، وتجديد للعهد على استمرار دعم الدولة المصرية بقيادة مؤسساتها الوطنية.

وشدّد "صالح" على أن هذا المشهد الوطني المشرّف من المصريين بالخارج يعكس الصورة الحقيقية لشعبٍ يُدرك قيمة المشاركة الإيجابية، ويؤمن بأن صوته جزء من معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.