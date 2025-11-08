1.5 مليون رأس.. البيطريين تشيد بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

ثمنت النقابة العامة للأطباء البيطريين في بيان لها بجهود وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في الحفاظ على الثروة الحيوانية، مثمنةً دورها في مكافحة مرض الحمى القلاعية.

كما ثمنت النقابة العامة دور الهيئة ومديريات الطب البيطري لعملهم الدؤوب في حملات التحصين والتفتيش الدورية.

وأوضحت النقابة أن التحرك السريع للهيئة في رصد المرض وتوفير اللقاحات أثمر عن تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة القومية.

وأضاف البيان، أن النقابة دعت كافة الجهات المعنية للتكاتف مع "الخدمات البيطرية" لاتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، كما ناشدت المربين بالتعاون الكامل مع الفرق الميدانية لضمان تحصين مواشيهم وحمايتها من الخسائر.

اختتمت النقابة بيانها بطمأنة المواطنين بأن الوضع الوبائي تحت السيطرة، مؤكدةً على سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق طالما أنها مذبوحة في المجازر الرسمية الخاضعة للإشراف البيطري.