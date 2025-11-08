حسام الخولي: المواطن المصري بالخارج عارف إن صوته هيفرق في الانتخابات

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب أمر مشجع وتبين الانتماء للمواطن المصري بالخارج.

وأضاف حسام الخولي، في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"، أننا رأينا منظرا رائعا لتصويت المصريين بالخارج فالمواطن المصري عارف صوته هيفرق في الانتخابات.

وتابع: الدولة محترمة كل صوت بره مهما كان عدد الجالية في الخارج، منوها أن هذه الانتخابات فيها منافسة قوية جدا.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج يذهبون إلى لجان التصويت لاختيار مرشحيهم بأمانة لأنهم يعلمون أن صوتهم الانتخابي يفرق في الانتخابات.

