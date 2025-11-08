أحمد عبد الرؤوف: الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في قمة التركيز لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.



وقال عبد الرؤوف إن استعدادات الزمالك جرت على مرحلتين، الأولى للتأهل إلى النهائي، والثانية للتركيز على حصد اللقب، مشددًا على أن الفريق سيظهر بالشكل الذي يليق بتاريخ النادي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.