أسعار الذهب في السعودية تحافظ على استقرارها مع هدوء الأسواق العالمية

حافظت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم، على مستويات مستقرة، في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق العالمية، مع استمرار متابعة المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي واتجاهات أسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس.



وأظهرت حركة السوق المحلي ثبات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، حيث استقر سعر عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق السعودي، إلى جانب استقرار أسعار الأعيرة الأخرى، مدعومًا بتوازن حركة البيع والشراء، وعدم وجود محفزات قوية تدفع الأسعار للصعود أو التراجع.

وسجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم المستويات التالية:

عيار 24: نحو 258 ريالًا للجرام

عيار 22: حوالي 237 ريالًا للجرام

عيار 21: قرابة 226 ريالًا للجرام

عيار 18: نحو 194 ريالًا للجرام

الأوقية (الأونصة): نحو 8,020 ريالًا

الجنيه الذهب (نحو 8 جرامات عيار 21): قرابة 1,800 – 1,810 ريالات

ويأتي استقرار الأسعار انعكاسًا للتغيرات المحدودة في سعر الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع زخم المضاربات، في وقت لا يزال فيه الذهب يحتفظ بجاذبيته كأحد الأصول الآمنة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية.

ويتوقع متعاملون أن تشهد الأسعار تحركات محدودة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تطورات الأسواق العالمية ومستويات الطلب المحلي، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر.