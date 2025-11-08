بعد اتهامها بـ"معاداة السامية".. رئيسة بلدية أمستردام تهاجم وزيرا بحكومة الاحتلال

تسببت مشاركة حاخام صهيوني في إلغاء فعالية يهودية بهولندا وهو الأمر الذي جعل متخذة قرار الإلغاء تتهم بمعاداة السامية كتهمة تطلق على كل مخالف للصهيونية.

وأصدرت رئيسة بلدية أمستردام، فَمْكِه هَلْسِما، قرارا بحق قاعة الحفلات الشهيرة في المدينة “الكونسيرتخباو” لتضطرها إلى إلغاء حفل "عيد الأنوار" الذي كانت تنظمه الجالية اليهودية، بسبب مشاركة الحاخام العسكري الرئيسي في جيش الاحتلال، شاي أفرامسون، في المناسبة.

ويُعرف أفرامسون في هولندا بصفته ممثلًا رسميًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

غضب من الصهاينة

وأثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف تيارات مؤيدة للصهيونية داخل الجالية اليهودية في هولندا، كما قوبل بردود غاضبة في “إسرائيل”، حيث وجّه ما يسمى بوزير الشتات، عميحاي شيكلي، رسالة حادّة اللهجة إلى رئيسة البلدية، اتّهم فيها القرار بأنه “خضوع للمتطرفين وتطبيع مع موجة معاداة السامية المتصاعدة في أوروبا”.

رد مفحم لهلسما

وردّت هلسما بالقول: “أرفض بشكل قاطع ولا لبس فيه أي تلميح إلى أن ما جرى له علاقة بمعاداة السامية من قبل بلدية أمستردام أو إدارة القاعة.. كما أرى أن مقارنة هذا الحدث باضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية أمر مقيت.. التاريخ يتطلّب الدقّة والنزاهة، لا التلاعب والمناورة”.

وأضافت هلسما، التي سبق أن انتقدت سياسات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، أنها “ترفض أي محاولة للضغط أو التخويف فيما يتعلق بكيفية أو توقيت التعبير عن الموقف من القضايا المحلية”.

وأكدت أن “أمستردام لن تُدار من مؤسسات أجنبية ولا من أجندات سياسية خارجية”، مشدّدة على أنها “ستواصل محاربة جميع أشكال الكراهية، التزامًا بالقانون والقيم الإنسانية”.