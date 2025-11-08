قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيليان يدخلان لبنان بجوازات غير إسرائيلية.. و الأمن العام يكشف هويتهما

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

كشف الأمن العام اللبناني عن هوية مواطنين إسرائيليين دخلا الأراضي اللبنانية مؤخرا بجوازات سفر أجنبية، حيث جالا في بيروت قبل مغادرتهما عبر مطار رفيق الحريري الدولي.


ووفقا للمعلومات الرسمية، دخل الاثنان الأراضي اللبنانية في 17 سبتمبر 2025 عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا ثم غادرا في 18 سبتمبر 2025 عبر مطار بيروت، بعد إقامتهما في فندق بالعاصمة.

وأفادت مصادر أمنية أن المُشتبه بهما هما، أبراهام دوف جولدشتاين (Avraham Dov Goldstein)، وهو مدون إسرائيلي معروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم  "Avigold"، مواليد 1991، يحمل جواز سفر كندي صالح حتى عام 2035.


بيريل إنديج (Berel Indig)، مواليد 1994، يحمل جواز سفر أمريكي صالح حتى 2031.

ويعتبر هذا الحدث أول حالة موثقة منذ فترة طويلة، حيث يُستخدم تزوير الهوية أو تغيير الجنسية كوسيلة للالتفاف على الحظر المفروض على التواجد الإسرائيلي في لبنان.


وقد أثارت هذه الزيارة ضجة واسعة بعد نشر جولدستاين، المعروف بنشاطه على منصات التواصل، مقطع فيديو يوثق تواجده في مرسى يخوت فاخر في وسط بيروت، وهو يتحدث باللغة العبرية، ويرتدي ملابس عادية دون أي إشارة إلى هويته الرسمية. وقد أرفق الفيديو بتعليق يُلمّح إلى استكشافه "لبنان الحقيقية"، ما أثار استغرابا وانزعاجاً لدى كثير من اللبنانيين.

وسبق لهذه الشخصية أن نشر فيديوهات مماثلة من دمشق، حيث ظهر في أحياء مدنية سورية، وتحدث مع محيطه بالعبرية، معلّقاً على الوضع في العاصمة السورية بأسلوب يوحي بتجربة شخصية ميدانية، دون الإفصاح عن جنسيته.

وفي إحدى هذه الفيديوهات، كان مصحوباً بعدة أشخاص، مما يثير تساؤلات حول مدى تنسيقه مع طرف ثالث خلال تنقلاته.

مواطنين إسرائيليين الأمن العام اللبناني مطار رفيق الحريري سوريا شخصية ميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

أرشيفية

توك شو | استقرار الطقس.. كثافات تصويتية مرتفعة للجاليات المصرية في انتخابات النواب

صورة أرشيفية

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان: الهدنة الإنسانية المقترحة فرصة لوقف القتال

صورة أرشيفية

صالح فرهود: الانتخابات البرلمانية فرصة لكل مصري للمشاركة في باريس

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد