بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اتعرض علينا الفكرة.. منال سلامة تكشف حقيقة الجزء الثاني من لن أعيش في جلباب أبي

منال سلامة
سعيد فراج

كشفت الفنانة منال سلامة، حقيقة تقديم جزء ثاني من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وذلك بعد حديث الفنان عمر محمد رياض، عن الفكرة. 

وقالت منال سلامة، في تصريح لموقع صدى البلد: «أنا محدش عرض عليا حاجة بخصوص جزء جديد لـ مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، في الوقت الحالي، لكن من 10 سنين اتعرض علينا الفكرة وقتها الكاتب مصطفى محرم كان على قيد الحياة والفنانة عبلة كامل كانت مستمرة في التمثيل، وكان في اتجاه حقيقي لتقديم جزء ثاني للمسلسل ولكن المشروع وقف». 
 

وتابعت منال سلامة: «قبولي أو رفض لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مرتبط بالسيناريو هل سيضيف جديد عما قدمه أم لا بشرط ألا يؤثر على نجاح الجزء الأول لأنه لازال حتى الآن تريند، في هذه الحالة سوف أقبل الفكرة لكن لو هيأثر على نجاح الجزء الأول هكون أول المعتذرين». 

وحول إمكانية مشاركة ابنتها أميرة أديب معها، قالت منال سلامة: «لو ليها دور أهلا طبعا وده راجع لقرار مخرج العمل». 

وفي وقت سابق، قالت منال سلامة، إن السوق الفني مش محتاج أكثر من عشرة من خريجي المعهد العالي للسينما من الموهوبين.

وتابعت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد": مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بيتذاع كل ربع ثانية، أنا مرة في بيروت وداخلة محل أشتري حاجة لقيت بيتذاع وأنا على الشاشة، الست اللي في المحل اتصدمت وجت تتصور معايا.

وقالت، إن زوجها المخرج عادل أديب، من الشخصيات الأحادية، فكل تركيزه في الشغل، قائلة "مدمن شغل".

وأضافت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، عادل أديب لازم يصحى كل يوم يقعد على المكتب ويكتب أفكاره، هو “مكنة أفكاره”.

وأشارت إلى أن عادل أديب مِركِّز في الفن فقط، وهذا يترتب عليه في البيت إني أكون وزيرة المالية في البيت، فأنا كنت شديدة مع ولادي جدا، عشان عادل مش موجود باستمرار.

وتابعت: أنا وعادل ساعات بنعمل تمثيليات على الولاد في طرق التعامل مع متطلباتهم.

وأوضحت منال سلامة، أن كل أولاد الفنانين مبيتفرجوش على شغلهم، دايما ولادك شايفين بابا وماما، اسألي أي فنان هيقولك ولادي مبيفترجوش.

منال سلامة الفنانة منال سلامة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أخبار منال سلامة نور الشريف

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
ازالة تعدي
الشرقية
إيلون ماسك
