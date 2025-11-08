اتعرض علينا الفكرة.. منال سلامة تكشف حقيقة الجزء الثاني من لن أعيش في جلباب أبي

كشفت الفنانة منال سلامة، حقيقة تقديم جزء ثاني من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وذلك بعد حديث الفنان عمر محمد رياض، عن الفكرة.

وقالت منال سلامة، في تصريح لموقع صدى البلد: «أنا محدش عرض عليا حاجة بخصوص جزء جديد لـ مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، في الوقت الحالي، لكن من 10 سنين اتعرض علينا الفكرة وقتها الكاتب مصطفى محرم كان على قيد الحياة والفنانة عبلة كامل كانت مستمرة في التمثيل، وكان في اتجاه حقيقي لتقديم جزء ثاني للمسلسل ولكن المشروع وقف».



وتابعت منال سلامة: «قبولي أو رفض لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مرتبط بالسيناريو هل سيضيف جديد عما قدمه أم لا بشرط ألا يؤثر على نجاح الجزء الأول لأنه لازال حتى الآن تريند، في هذه الحالة سوف أقبل الفكرة لكن لو هيأثر على نجاح الجزء الأول هكون أول المعتذرين».

وحول إمكانية مشاركة ابنتها أميرة أديب معها، قالت منال سلامة: «لو ليها دور أهلا طبعا وده راجع لقرار مخرج العمل».

منال سلامة لن أعيش في جلباب أبي

وفي وقت سابق، قالت منال سلامة، إن السوق الفني مش محتاج أكثر من عشرة من خريجي المعهد العالي للسينما من الموهوبين.

وتابعت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد": مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بيتذاع كل ربع ثانية، أنا مرة في بيروت وداخلة محل أشتري حاجة لقيت بيتذاع وأنا على الشاشة، الست اللي في المحل اتصدمت وجت تتصور معايا.

وقالت، إن زوجها المخرج عادل أديب، من الشخصيات الأحادية، فكل تركيزه في الشغل، قائلة "مدمن شغل".

وأضافت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، عادل أديب لازم يصحى كل يوم يقعد على المكتب ويكتب أفكاره، هو “مكنة أفكاره”.

وأشارت إلى أن عادل أديب مِركِّز في الفن فقط، وهذا يترتب عليه في البيت إني أكون وزيرة المالية في البيت، فأنا كنت شديدة مع ولادي جدا، عشان عادل مش موجود باستمرار.

وتابعت: أنا وعادل ساعات بنعمل تمثيليات على الولاد في طرق التعامل مع متطلباتهم.

وأوضحت منال سلامة، أن كل أولاد الفنانين مبيتفرجوش على شغلهم، دايما ولادك شايفين بابا وماما، اسألي أي فنان هيقولك ولادي مبيفترجوش.