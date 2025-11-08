قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحـتلال: رئيس الأركان التقى عائلة جولدن وأطلعها على التفاصيل المتوفرة لدى الجيش
محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
رياضة

عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد

مرموش وصلاح
مرموش وصلاح
إسلام مقلد

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، أن المباراة تمثل محطة حاسمة في سباق المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن فريقه يدخل اللقاء بطموح الانتصار فقط من أجل مواصلة الزحف نحو الصدارة.

وتقام القمة النارية مساء الأحد على ملعب الاتحاد في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في لقاء ينتظره عشاق الكرة حول العالم، خاصة أنه يجمع بين اثنين من أبرز الفرق المرشحة للتتويج هذا الموسم.

تصريحات عمر مرموش

مرموش تحدث في تصريحات للموقع الرسمي للنادي قائلاً: "إنها مباراة في غاية الأهمية، فنحن نواجه الفريق الذي فاز بالدوري الموسم الماضي، وأحد أقوى المنافسين على اللقب هذا العام، لذلك علينا أن نلعب للفوز ومواصلة الطريق الصحيح نحو القمة".

وأضاف النجم المصري: "هناك فرق كبيرة مثل ليفربول وآرسنال، لكن مثل هذه المباريات الحاسمة هي التي تُحدد مسار البطولة، فالفوز فيها يمنحك دفعة قوية نحو اللقب، وكل انتصار يقربنا خطوة جديدة من القمة".

محمد صلاح في مواجهة مرموش

ويحظى اللقاء باهتمام خاص من الجماهير المصرية، إذ يجمع بين عمر مرموش ومحمد صلاح، قائد ليفربول، في مواجهة مصرية استثنائية داخل الملاعب الإنجليزية.

وعن هذا الجانب، قال مرموش مبتسمًا: "بالتأكيد اللعب أمام محمد صلاح أمر مميز بالنسبة لي، فمن الرائع أن يتواجد لاعبان مصريان في الدوري الأقوى بالعالم ينافسان على اللقب، لكني أتمنى أن يكون الفوز من نصيب مانشستر سيتي في النهاية".

وعن العلاقة التي تجمعه بصلاح في معسكرات المنتخب الوطني، أوضح مرموش: "نحرص دائمًا على الفصل بين المنافسة في الأندية واللعب مع المنتخب، فالمودة والاحترام بيننا ثابتة، ونحاول أن نخلق أجواء مليئة بالمزاح والمرح بعيدًا عن التوتر الكروي".

وأضاف: "حياتنا كلها تدور حول كرة القدم، لذلك عندما نلتقي في المنتخب نحاول التحدث عن أمور أخرى والاستمتاع بالوقت بعيدًا عن الضغوط اليومية".

وأكد نجم مانشستر سيتي أن الجماهير المصرية تشعر بالفخر لوجود لاعبين من بلادهم يقدمان مستويات مميزة في البريميرليج، قائلًا: "الجماهير في مصر فخورة بوجود لاعبين مثل صلاح وأنا في الدوري الإنجليزي، خاصة أننا نلعب في صفوف اثنين من أكبر أندية العالم، وهذا يمنحنا دافعًا قويًا لمواصلة التألق".

وختم مرموش حديثه قائلًا: "ما يهم الجماهير المصرية هو أن ترانا في أفضل صورة داخل الملعب، وسعادتهم برؤيتنا نتنافس على هذا المستوى تكفينا. في النهاية، الفوز سيكون من نصيب الفريق الأكثر تركيزًا وجهدًا في يوم المباراة".

