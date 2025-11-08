سيلفيا النقادي: نقل آثار المتحف المصري الكبير استغرق 2 مليون ساعة عمل

أكدت الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي رئيسة تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، أن كتاب الطريق إلى الخلود يشرح أسباب الكتابة على الجدران في المعابد المصرية القديمة .



وقال سيلفيا النقادي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقل أثار المتحف المصري الكبير استغرق 2 مليون ساعة عمل وهو مجهود كبير ".

وتابعت سيلفيا النقادي:" كتاب الطريق إلى الخلود يضم 24 فصلا يحكي تاريخ الحضارة المصرية ".

وأكملت سيلفيا النقادي :" هناك فصول في الكتاب تتحدث عن كيفية استمرار الحضارة المصرية حتى الآن وتأثيرها على الفن والثقافة حول العالم ".



ولفتت سيلفيا النقادي :" هناك اعمال فنية عالمية لفنان كثر مستوحاة من اعمال فنية مصرية قديمة ".