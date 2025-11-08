خبير سياحي: هذا سبب زيادة الإقبال على المتحف المصري الكبير.. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياسي، إن الإقبال الكبير على المتحف المصري الكبير كان نتيجة الاحتفال الرائع له وظهور حضارة مصر القديمة للعالم كله في شكل جميل.

وأضاف حسام هزاع، في مداخلة هاتفية مع "برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أن افتتاح المتحف عمل ترويج سياحي وجعل مصر رائدة للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط، مما حول الأمر إلى ترند وبالتالي زيادة اهتمام المصريين والأجانب بزيارة المتحف.

وأشار إلى أن العملية التنظيمية للإقبال الشديد مع امتلاء المتحف في نصف اليوم، وبالتالي اتخذت الدولة اجراءات للتنظيم وجعل الحجز إلكتروني أو أون لاين.

وأوضح أن مصر بلد الأمن والأمان في كل شئ وزاد هذا الأمن لزيادة الأعداد، كما أن ربط المتحف بالأهرامات من خلال الممشى زاد الإقبال.

