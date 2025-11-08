قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار احتفالات جامعة القاهرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة احتفالية تربوية وفنية مميزة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، قدّم خلالها طلاب التدريب الميداني بالفرقتين الثالثة والرابعة مجموعة من الأنشطة التعليمية والإبداعية الموجهة لأطفال الروضات والحضانات بالقاهرة الكبرى، تضمنت ألعابًا تعليمية وفنية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، هدفت إلى تعريف الأطفال بروائع التراث المصري بأسلوب تربوي مشوّق يعزز الانتماء والهوية.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مشاركة طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة تجسد الدور الرائد لجامعة القاهرة في ربط الجانب الأكاديمي بالمجتمع ومؤسساته الثقافية والتاريخية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية بين طلابها من خلال الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يُسهم في إعداد جيل أكاديمي واعٍ يمتلك مهارات إبداعية وقدرات تواصل تربوية عالية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا تطبيقيًا لتكامل التعليم الجامعي مع احتياجات المجتمع، وتعكس وعي طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في الأحداث الوطنية الكبرى، بما يعزز مفهوم التعلم بالممارسة ويُرسخ روح الانتماء للوطن وتراثه العريق.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة جيهان عزام، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، عن فخرها بمستوى الأداء المتميز لطلاب الكلية خلال الاحتفالية، مؤكدة أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب الميداني العملي في بيئات تعليمية متنوعة، بهدف إعداد معلمين يمتلكون مهارات تربوية وإبداعية قادرة على بناء وعي الأجيال الجديدة.

وأضافت د. جيهان عزام أن الأنشطة التي قدمها الطلاب تمثل تجربة تعليمية فريدة تجمع بين الفن والمعرفة واللعب التربوي، مشيرة إلى أن هذا العمل الميداني ساهم في غرس حب التراث والهوية المصرية في نفوس الأطفال بطريقة مبسطة وممتعة، مؤكدة أن المشاركة جاءت بإشراف مكتب التدريب الميداني بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشرفين على البرامج التطبيقية.

واختتمت عميدة الكلية تصريحها بتأكيد أن كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تواصل أداء رسالتها في تأهيل كوادر تربوية قادرة على بناء الوعي وتنمية الإبداع في الطفولة المبكرة، في إطار رؤية جامعة القاهرة ورسالتها الوطنية في دعم الثقافة والهوية المصرية.

احتفالات جامعة القاهرة جامعة القاهرة بافتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

اليونيفل

اليونيفل: الجيش اللبناني بدأ منذ نوفمبر 2024 إعادة نشر وحداته بمنطقة عمليات البعثة

اليونيفل

اليونيفل: استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 مصدر قلق للمجتمع الدولي

غزة

دبلوماسي فلسطيني سابق: المرحلة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لبلورة رؤية متوازنة حول غزة

بالصور

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد