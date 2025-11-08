كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار احتفالات جامعة القاهرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة احتفالية تربوية وفنية مميزة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، قدّم خلالها طلاب التدريب الميداني بالفرقتين الثالثة والرابعة مجموعة من الأنشطة التعليمية والإبداعية الموجهة لأطفال الروضات والحضانات بالقاهرة الكبرى، تضمنت ألعابًا تعليمية وفنية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، هدفت إلى تعريف الأطفال بروائع التراث المصري بأسلوب تربوي مشوّق يعزز الانتماء والهوية.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن مشاركة طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة تجسد الدور الرائد لجامعة القاهرة في ربط الجانب الأكاديمي بالمجتمع ومؤسساته الثقافية والتاريخية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية بين طلابها من خلال الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يُسهم في إعداد جيل أكاديمي واعٍ يمتلك مهارات إبداعية وقدرات تواصل تربوية عالية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا تطبيقيًا لتكامل التعليم الجامعي مع احتياجات المجتمع، وتعكس وعي طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في الأحداث الوطنية الكبرى، بما يعزز مفهوم التعلم بالممارسة ويُرسخ روح الانتماء للوطن وتراثه العريق.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة جيهان عزام، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، عن فخرها بمستوى الأداء المتميز لطلاب الكلية خلال الاحتفالية، مؤكدة أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بالتدريب الميداني العملي في بيئات تعليمية متنوعة، بهدف إعداد معلمين يمتلكون مهارات تربوية وإبداعية قادرة على بناء وعي الأجيال الجديدة.

وأضافت د. جيهان عزام أن الأنشطة التي قدمها الطلاب تمثل تجربة تعليمية فريدة تجمع بين الفن والمعرفة واللعب التربوي، مشيرة إلى أن هذا العمل الميداني ساهم في غرس حب التراث والهوية المصرية في نفوس الأطفال بطريقة مبسطة وممتعة، مؤكدة أن المشاركة جاءت بإشراف مكتب التدريب الميداني بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشرفين على البرامج التطبيقية.

واختتمت عميدة الكلية تصريحها بتأكيد أن كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تواصل أداء رسالتها في تأهيل كوادر تربوية قادرة على بناء الوعي وتنمية الإبداع في الطفولة المبكرة، في إطار رؤية جامعة القاهرة ورسالتها الوطنية في دعم الثقافة والهوية المصرية.