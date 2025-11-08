قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
تسويق إلكتروني لمنتجات ذوي الإعاقة بالمنصات الرقمية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان " التسويق المبتكر لمشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة".

وشارك في الجلسة كل من الوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة سارة الجزار مستشار باتحاد الغرف العربية، والدكتور عبد الرحمن غالب مستشار غرفة تجارة طرابلس ولبنان الشمالي في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ونماذج رائدة من الشباب المخترعين للأشخاص ذوي الإعاقة، ونماذج رائدة من الأسر المنتجة، وبحضور الأستاذ رامي عباس استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول الحدث التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنصات الرقمية، حيث استعرض المشاركون في الفعالية المبادرات التي تقدمها الدول المختلفة وعروض التسويق الرقمي لتسويق المنتجات للأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وفى مصر تم الإشادة بدور سوق مصر الإلكترونى فى تقديم التدريب اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 واستعرض الأستاذ رامي عباس استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي دور الوزارة فى دعم الأسر المنتجة عن طريق فتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق معارض "ديارنا" التى تنظمها الوزارة وكيفية استفادة الأسر من هذه المعارض.

كما استعرض عباس  دور منصة "أيادى" التى يتم تدشينها فى الوقت الحالي مع صندوق دعم الصناعات الريفية لتسويق منتجات الأسر وفتح آفاق جديدة للتصدير وللمعارض الخارجية لاستفادة جميع الدول من هذه الخدمات، بالاضافة إلى جودة المنتج المعروض فى هذه المعارض.

كما قام العارضون بعد ذلك بشرح العقبات التى واجهتهم فى دولهم، وكيفية سعى الحكومات فى التغلب عليها عن طريق إمدادهم بالدعم اللازم للتغلب على هذه العقبات.

وعقب انتهاء الجلسة تفقد الحضور فعاليات  المعرض الذي أقيم على هامش الحدث رفيع المستوى.

فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
ازالة تعدي
الشرقية
إيلون ماسك
أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

