تسويق إلكتروني لمنتجات ذوي الإعاقة بالمنصات الرقمية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان " التسويق المبتكر لمشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة".

وشارك في الجلسة كل من الوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة سارة الجزار مستشار باتحاد الغرف العربية، والدكتور عبد الرحمن غالب مستشار غرفة تجارة طرابلس ولبنان الشمالي في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ونماذج رائدة من الشباب المخترعين للأشخاص ذوي الإعاقة، ونماذج رائدة من الأسر المنتجة، وبحضور الأستاذ رامي عباس استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول الحدث التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنصات الرقمية، حيث استعرض المشاركون في الفعالية المبادرات التي تقدمها الدول المختلفة وعروض التسويق الرقمي لتسويق المنتجات للأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى مصر تم الإشادة بدور سوق مصر الإلكترونى فى تقديم التدريب اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الأستاذ رامي عباس استشاري تنظيم المؤتمرات والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي دور الوزارة فى دعم الأسر المنتجة عن طريق فتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق معارض "ديارنا" التى تنظمها الوزارة وكيفية استفادة الأسر من هذه المعارض.

كما استعرض عباس دور منصة "أيادى" التى يتم تدشينها فى الوقت الحالي مع صندوق دعم الصناعات الريفية لتسويق منتجات الأسر وفتح آفاق جديدة للتصدير وللمعارض الخارجية لاستفادة جميع الدول من هذه الخدمات، بالاضافة إلى جودة المنتج المعروض فى هذه المعارض.

كما قام العارضون بعد ذلك بشرح العقبات التى واجهتهم فى دولهم، وكيفية سعى الحكومات فى التغلب عليها عن طريق إمدادهم بالدعم اللازم للتغلب على هذه العقبات.

وعقب انتهاء الجلسة تفقد الحضور فعاليات المعرض الذي أقيم على هامش الحدث رفيع المستوى.