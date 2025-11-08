بسبب منشور الجلابية.. التحقيق في بلاغ ضد سمر فودة يتهمها بالتنمر

أمرت جهات التحقيق المختصة بفحص بلاغ ضد سمر فودة لاتهامها بإهانة جموع الشعب المصري والتنمر على إحدى فئاته عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي

وكانت جهات التحقيق تلقت بلاغا جاء فيه أن المشكو ضدها تمتلك حسابات نشطة على فيسبوك وإنستجرام، وأنها نشرت عبارات مسيئة عقب تداول صورة لرجل وسيدة من أبناء الريف المصري التقطت خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، وهو الحدث الذي احتفل به المصريون والعالم بفخر كبير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد المحامي في بلاغه، أن ما ارتكبته المشكو ضدها يُمثل جرائم يعاقب عليها القانون، منها جريمة التنمر طبقًا للمادة «309 مكرراً ب» المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، إضافة إلى التمييز طبقًا للمادة 161 مكرر من قانون العقوبات، كما أشار إلى أن السلوك المتهم به يشمل الاعتداء على القيم الأسرية طبقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام.