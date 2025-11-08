أسامة ربيع: زيادة الحمولة والعائد الدولاري لقناة السويس عن العام الماضي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إنه بالمقارنة بين عام 2025 وعام 2024 هناك زيادة إضافية في الحمولة 16%، وزيادة في العائد الدولاري لقناة السويس بنسبة 17%.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن أعداد السفن التي عبرت قناة السويس في 2025 كما هي أعدادها في عام 2024 لكن الحمولات زادت مع العائد الدولاري.

وأشار إلى أن تداول أخبار عبور أكبر حاوية عملاقة لقناة السويس، في وسائل الإعلام العالمية يلفت النظر لقناة السويس ويؤكد استقرار الأمن في المنطقة وعدم وجود استهداف السفن تعبر من البحر الأحمر.