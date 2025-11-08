قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تفاصيل عودة عبور الحاويات العملاقة عبر قناة السويس وعودة الاستقرار

حاوية عملاقة
حاوية عملاقة
الإسماعيلية انجي هيبة

في بادرة مبشرة بالخير ،عبرت الحاوية العملاقة CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN عبر قناة السويس بعد انت توقفة عن العبور عبر القناة منذ اكتوبر 2023..

رئيس هيئة قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة عبور سفينة الحاويات CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN  ضمن قافلة الشمال قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى ماليزيا.

تستطيع أن تحمل على متنها 17859 حاوية

تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، يبلغ طولها 399 متراً، وعرضها 54 مترا، وغاطسها 13.5 مترا، وتستطيع أن تحمل على متنها 17859 حاوية، بحمولة صافية  177 ألف طن لتصبح بذلك أكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين.

الأولى لسفينة الحاويات العملاقة CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN منذ عام 2023

وتُعد تلك الرحلة هي الأولى لسفينة الحاويات العملاقة CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN للعبور من قناة السويس وباب المندب منذ آخر عبور لها بتاريخ 22 أكتوبر 2023 بسبب توترات الأوضاع بالمنطقة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عبور سفينة الحاويات CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN للقناة ثم من مضيق باب المندب يعد مؤشرا إيجابيا نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.

وأضاف رئيس الهيئة أن الحوافز و السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة منذ مايو الماضي نجحت في استعادة  28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم بمتوسط حمولات من 130 إلى 160 ألف طن  للعبور من قناة السويس مرة أخرى في رحلاتها من أوروبا إلى آسيا من بينها  19 رحلة تابعة للخط الملاحي "CMA CGM" و 9 رحلات تابعة للخط الملاحي "MSC" للعبور  من القناة في خطوة تعكس تمسك الخطوط الملاحية الكبرى بالعبور من قناة السويس.

الخط الملاحي الفرنسي عدل أيضا مسار سفينة الحاويات العملاقة للعبور بقناة السويس

وأشار الفريق ربيع إلى أن الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM عدل أيضا مسار سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM ZHENG HE ضمن فئات السفن الكبيرة للعبور من قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح ليضيف إلى رحلاته عبر القناة رحلتين من هذه الفئة التي تصل حمولتها الصافية إلى 180 ألف طن للسفينة الواحدة.

وشدد رئيس الهيئة على أن عبور السفينة CMA CGM  BENJAMIN FRANKLIN بأمان من مضيق المندب بعد عبورها من قناة السويس تعد رسالة طمأنة لكافة الخطوط الملاحية بعودة الهدوء إلى المنطقة بشكل يستوجب معه إعادة النظر في جداول الإبحار الخاصة بسفن الحاويات والمبادرة بتنفيذ رحلات تجريبية للعبور من البحر الأحمر وقناة السويس.


                 

الحاويات العملاقة قناة السويس هيئة قناة السويس السويس

