ربيع: 30 سفينة عملاقة عبرت قناة السويس برسوم 32 مليون دولار.. فيديو

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، على عبور الحاوية العملاقة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN .

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذه السفينة أكبر سفينة تعبر منذ عامين وكان آخر عبور لها من القناة في 22 أكتوبر 2023 ولم نعلن الخبر إلا بعد العبور نهائيا من مضيق باب المندب لأنها كانت قادمة من الشمال.

وأشار إلى أن هذا يعبر عن استقرار الأمن في المنطقة بعد قمة السلام في شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أن هذا الخبر من شأنه تشجيع باقي السفن للعبور عبر قناة السويس، لافتا النظر إلى السياسة التسويقية التي تتبعها قناة السويس للتشجيع على العبور من القناة بعمل تخفيض بنسبة 15% وهذا القرار من شهر مايو الماضي.

وتابع: منذ مايو الماضي وبناءا على هذا التخفيض لمرور المراكب العملاقة عبر القناة، فقد عبرت حتى الآن 30 سفينة برسوم 32 مليون دولار.