قبل انطلاقها في الداخل .. تعرف على مكافآت النواب وشروط الجمع بين المناصب

تزامنًا مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل، يرغب العديد من المواطنين معرفة حقوق وواجبات أعضاء المجلس، وفي مقدمتها ضوابط الحصول على المكافآت وشروط الجمع بين المناصب.



و حدد القانون مكافأة شهرية ثابتة لعضو مجلس النواب، و وضع قيودًا صارمة تمنع الجمع بين العضوية وأي مناصب تنفيذية أو رقابية .

في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.



في حين أوضحت المادة 45 من القانون ذاته على أنه، «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما».