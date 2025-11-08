برلماني: إقبال المصريين في الخارج علي الانتخابات يؤكد وعيهم وثقتهم ببلدهم

قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن إقبال المصريين في الخارج المشاركة في الانتخابات عبر السفارات والقنصليات أصبح قاعدة راسخة، مؤكداً أنهم يعتبرون هذه المشاركة جزءاً من انتمائهم الوطني، إذ يرون فيها تمثيلاً حقيقياً لمصالحهم داخل مصر وخارجها.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن مشاهد الإقبال الكبير من المصريين في الخارج تدل علي وعيهم ورغبتهم في مساندة الدولة وثقتهم في قيادتها وخطواتها، مما يشير إلي أننا نسير في الطريق الصحيح.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، المصريون في الخارج دائما يثبتون أنهم يقفون إلى جانب وطنهم في أوقات السراء والضراء، ويدعمون الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشهدها البلاد.

وأضاف، أن مشاهد الإقبال الكبير علي الانتخابات في الخارج تعد مؤشر قوى علي ما سوف تشهده من إقبال في الداخل، وهو أمر متوقع نظرا لشدة المنافسة بين المرشحين والأحزاب السياسية في تلك الانتخابات.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية للمصريين بالخارج علي مواقفهم الوطنية تجاه بلدهم، متابعا، أن المشاركة الواعية في الانتخابات واختيار النواب الأكفاء أمر في غاية الأهمية.

كما أشاد النائب تامر عبد الحميد، بالتسهيلات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للإدلاء بأصواتهم وضمان مشاركتهم في العملية الديمقراطية.