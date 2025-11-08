برلماني: إقبال المصريين في الخارج رسالة وحدة وحب للوطن ودعم للدور الدولي لمصر

أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الإقبال الكبير للمصريين في الخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس عمق وعي المصريين وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يمثل رسالة قوية تعكس حب المصريين لوطنهم وانتمائهم لمستقبله.

وقال رزق، في تصريحاته إن فتح 139 مقر انتخابي في 117 دولة، مع إضافة لجان جديدة في بعض الدول مثل العراق، يأتي بفضل التنسيق الدائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تيسير مشاركة أبنائها في الخارج وتعزيز دورهم في صنع القرار الوطني.

وأشار إلى أن هذا الحضور المكثف للمصريين في الخارج، رغم بعض التحديات التقنية في بعض اللجان، يعكس رسائل واضحة للعالم بأن المصريين موحدون، ويضعون مصلحة وطنهم فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن كل صوت يُدلي به المواطن في الخارج هو تعزيز لمكانة مصر دوليًا ودعم لاستقرارها الداخلي.

وأضاف النائب محمد رزق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن المشاركة في الانتخابات هي التعبير الأصدق عن الانتماء الوطني، ودليل على قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة، مع ضمان إشراف كامل وشفافية عالية، مشددًا على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجنة العلاقات الخارجية، يولي أهمية خاصة لهذه المشاركة لما لها من تأثير على الصورة الدولية لمصر وعلاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة.



وأكد النائب محمد رزق أن وعي المصريين في الخارج وحبهم للوطن يشكلان الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار مصر وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تبرهن على أن الشعب المصري على قلب رجل واحد ويضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياته.