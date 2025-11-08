قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو

مؤتمر الوطنية للانتخابات
مؤتمر الوطنية للانتخابات
محمد شحتة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر لمتابعة السفارات والقنصليات بالخارج والاطمئنان على سير عمليات التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال السفير أحمد الشريف، إن العملية الانتخابية منتظمة في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، ونستقبل الناخبين من 4 محافظات للتصويت ومن المقرر غلق اللجان في التاسعة مساءا.

وأضاف السفيرة أميرة عبد الرحيم، من بوروندي، أن التوقيت لدنيا هو نفس توقيت القاهرة ولدينا حضور من كافة أبناء الجالية وكل شئ يتم بسلاسة ويسر.

وأشار السفير محمد غنيم، من هيلسنكي، أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب تسير بسلاسة ونخدم على الناخبين المصريين في الخارج من فلندنا وأستونيا.

وقال السفير حسن شوقي، في دولة ألبانيا، إن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب تسير للوم الثاني بكل سهولة ويسر بدون أي معوقات لا إدارية ولا فنية.

وأضاف السفير محمود عفيفي، في دولة التشيك، أن عملية التصويت تسير لليوم الثاني على التوالي بيسر وسلاسة وترجع لقوة المنظومة والتعاون والتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية ولجان المقرات الانتخابية في الخارج.

وأشار إلى أن هناك فرق ساعة في التوقيت بيننا ومصر، منوها أن الحضور جيد جدا رغم أن الجالية المصرية في التشيك مش جالية ضخمة وهناك حرص من المصريين في الخارج على أداء التصويت والمشاركة الانتخابية واختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

وأوضحت السفيرة نجلاء نجيب، أن عملية التصويت تتم بكل سلاسة في السويد ولاتفيا، علما بأنه تم فتح اللجنة في موعدها.

وأوضح القنصل محمد حسان، في فرانكفورت، أنه لليوم الثاني على التوالي تسير عملية التصويت بكل سهولة ويسر.
 

