قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الأحد المقبل إلى ملعب "الاتحاد"، حيث يستضيف مانشستر سيتي غريمه ليفربول في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء لا يخلو من الطابع المصري الخالص، إذ يجمع بين النجمين محمد صلاح وعمر مرموش.

صدام القمة صراع على الصدارة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب “البريميرليغ” برصيد 19 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط، بينما يأتي ليفربول ثالثاً بـ18 نقطة، ما يجعل القمة بمثابة مفترق طرق في سباق المنافسة على الصدارة.

ويأمل الفريقان في تحقيق الانتصار لمواصلة الضغط على المتصدر، إذ يدرك كل من بيب جوارديولا وآرني سلوت أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يُغير ملامح المنافسة في الأسابيع المقبلة.

قمة بنكهة مصرية

تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي، كونها قد تشهد مواجهة مباشرة بين محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف ليفربول، ومواطنه عمر مرموش، المنتقل حديثاً إلى مانشستر سيتي مطلع عام 2025.



وكانت المواجهة الأولى بين النجمين في فبراير الماضي قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، دون أن يتمكن مرموش من هز الشباك رغم مشاركته لأكثر من 70 دقيقة.

أرقام لافتة لصلاح أمام سيتي

يدخل محمد صلاح المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد استعادته بريقه في الأسابيع الأخيرة ويُعد مانشستر سيتي أحد أكثر الأندية التي عانى دفاعها من خطورة “الملك المصري”، إذ ساهم صلاح في 21 هدفاً خلال 23 مباراة ضد الفريق السماوي في مختلف البطولات، بواقع 13 هدفاً و8 تمريرات حاسمة.

ويأتي سيتي في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الفرق التي سجل صلاح في مرماها، بعد توتنهام ومانشستر يونايتد (16 هدفاً ضد كل منهما) كما يسعى نجم ليفربول لزيارة شباك السيتي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، بعدما سجل في المباراتين السابقتين بين الفريقين الموسم الماضي.

أرقام الموسم الحالي

خلال الموسم الجاري، شارك صلاح في 15 مباراة بمختلف المسابقات، ساهم خلالها في تسجيل 8 أهداف (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، ليواصل مطاردته لإنجاز تاريخي يتمثل في الوصول إلى الهدف رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم.

سلوت “صلاح ليس للتسجيل فقط”

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، تحدث آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن أهمية المواجهة قائلاً:“مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول دائمًا ما تكون من الأكثر متعة في كرة القدم، فالفريقان قدّما خلال السنوات الأخيرة أداءً مذهلاً لا يعرف الملل أو إضاعة الوقت.”

وأضاف سلوت:“صلاح ليس مجرد هداف بالنسبة لنا، بل يقدّم مجهوداً دفاعياً كبيراً، وهو عنصر أساسي في منظومة الفريق داخل الملعب.”

وأكد المدرب الهولندي أن الفريق استعد جيداً للمباراة رغم بعض الشكوك حول جاهزية بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن الحارس أليسون جاهز تماماً، بينما سيغيب فريمبونج عن اللقاء.