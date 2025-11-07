قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الأحد المقبل إلى ملعب "الاتحاد"، حيث يستضيف مانشستر سيتي غريمه ليفربول في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء لا يخلو من الطابع المصري الخالص، إذ يجمع بين النجمين محمد صلاح وعمر مرموش.

صدام القمة صراع على الصدارة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب “البريميرليغ” برصيد 19 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط، بينما يأتي ليفربول ثالثاً بـ18 نقطة، ما يجعل القمة بمثابة مفترق طرق في سباق المنافسة على الصدارة.

ويأمل الفريقان في تحقيق الانتصار لمواصلة الضغط على المتصدر، إذ يدرك كل من بيب جوارديولا وآرني سلوت أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يُغير ملامح المنافسة في الأسابيع المقبلة.

قمة بنكهة مصرية

تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي، كونها قد تشهد مواجهة مباشرة بين محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف ليفربول، ومواطنه عمر مرموش، المنتقل حديثاً إلى مانشستر سيتي مطلع عام 2025.

مرموش


وكانت المواجهة الأولى بين النجمين في فبراير الماضي قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد، دون أن يتمكن مرموش من هز الشباك رغم مشاركته لأكثر من 70 دقيقة.

أرقام لافتة لصلاح أمام سيتي

يدخل محمد صلاح المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد استعادته بريقه في الأسابيع الأخيرة ويُعد مانشستر سيتي أحد أكثر الأندية التي عانى دفاعها من خطورة “الملك المصري”، إذ ساهم صلاح في 21 هدفاً خلال 23 مباراة ضد الفريق السماوي في مختلف البطولات، بواقع 13 هدفاً و8 تمريرات حاسمة.

ويأتي سيتي في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الفرق التي سجل صلاح في مرماها، بعد توتنهام ومانشستر يونايتد (16 هدفاً ضد كل منهما) كما يسعى نجم ليفربول لزيارة شباك السيتي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، بعدما سجل في المباراتين السابقتين بين الفريقين الموسم الماضي.

 أرقام الموسم الحالي

خلال الموسم الجاري، شارك صلاح في 15 مباراة بمختلف المسابقات، ساهم خلالها في تسجيل 8 أهداف (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، ليواصل مطاردته لإنجاز تاريخي يتمثل في الوصول إلى الهدف رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كأول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم.

محمد صلاح

سلوت “صلاح ليس للتسجيل فقط”

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، تحدث آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن أهمية المواجهة قائلاً:“مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول دائمًا ما تكون من الأكثر متعة في كرة القدم، فالفريقان قدّما خلال السنوات الأخيرة أداءً مذهلاً لا يعرف الملل أو إضاعة الوقت.”

وأضاف سلوت:“صلاح ليس مجرد هداف بالنسبة لنا، بل يقدّم مجهوداً دفاعياً كبيراً، وهو عنصر أساسي في منظومة الفريق داخل الملعب.”

وأكد المدرب الهولندي أن الفريق استعد جيداً للمباراة رغم بعض الشكوك حول جاهزية بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن الحارس أليسون جاهز تماماً، بينما سيغيب فريمبونج عن اللقاء.

مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح عمر مرموش آرني سلوت المدير الفني لليفربول

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

BMW

تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

صفقة الـ 400 مليون دولار.. سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

فيات

داينامكس تطلق سيارة فيات 500X موديل 2026 بتصميم عصري أنيق في السوق المصري

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

