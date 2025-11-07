الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، إقامة مران اليوم الجمعة، في صالة الجيمانيزيوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت مصر، وذلك عقب الفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على فترتين، وستضم المجموعة الأولى، اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بيراميدز بشكل أساسي، في حين ستضم المجموعة الثانية البدلاء والمستبعدين من المباراة.

جاء قرار المدير الفني بخوض المران اليوم في صالة الجيمانزيوم من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، وأداء تدريبات استشفائية في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.