بريان مبيومو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، فوز بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر أكتوبر الماضي.

وتوج مبيومو بالجائزة بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدف خلال الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي.

وكان مبيومو انضم إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف برينتفورد.

الفائزون بالجائزة هذا الموسم

أغسطس - جاك جريليش (إيفرتون)،

سبتمبر - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)،

أكتوبر - براين مبيومو (مانشستر يونايتد).

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.