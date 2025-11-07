قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا

أشرف عبد الغني
أشرف عبد الغني
ولاء عبد الكريم

وصف النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية صفقة "علم الروم" بأنها تمثل نقلة نوعية لمصر اقتصاديًا واجتماعيًا.

قال "عبد الغني"، إن المشروع الذي تبلغ استثماراته الكلية 30 مليار دولار سيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيؤدي إلى إنشاء مدينة عالمية متكاملة تضم فنادق عالمية وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومستشفيات ومدارس وجامعات. 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تطوير منطقة سملا وعلم الروم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري لإقامة مدينة متكاملة علي مساحة 4900 فدان بمحافظة مرسي مطروح.

أشار النائب أشرف عبد الغني، إلى أن المشروع سيوفر لمصر 3.5 مليار دولار فورًا مما يخفف الضغوط على الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وسيؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني وكسب ثقة المستثمرين الدوليين.

مصر ستحصل أيضًا على 15% من أرباح تطوير منطقة سملا وعلم الروم

أوضح "مؤسس الجمعية"، أن مصر ستحصل أيضًا على 15% من أرباح المشروع بخلاف حصة عينية من الوحدات السكنية في حدود 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار.

أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن صفقة علم الروم تتميز بأنها استثمارات مباشرة وليست ودائع أو مبادلة ديون مما ينعش الاقتصاد القومي ويزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب والرسوم ويعطي دفعة قوية لقطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة.

النائب أشرف عبد الغني اللجنة الاقتصادية اتفاقية تطوير منطقة سملا وعلم الروم

