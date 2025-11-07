الجبهة الوطنية: شراكة علم الروم توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم الافتصاد

أشاد الدكتور محمود العوضي أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة دمياط، بتوقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمطروح، والتي تأتي بدعم مباشر من الرئيس السيسي وأمير قطر وذلك ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات الساحلية وزيادة الجذب الاستثماري في المناطق المطلة على البحر المتوسط.

وقال "العوضي" في تصريحات صحفية إن هذا المشروع من المتوقع أن يكون أحد أبرز نقاط التحول في خريطة التنمية السياحية والعمرانية في مصر وسيعمل على دعم النمو الاقتصادي المصري وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة دمياط أن النجاحات التي حققتها الدولة في مجال الطرق والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة كان العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة إلى منطقة الساحل الشمالي التي أصبحت وجهة واعدة للاستثمار السياحي والعقاري .

وأشار "العوضي" إلى أنه عقب النجاح الكبير لصفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي تم عقد صفقة جديدة مع الجانب القطري لتطوير منطقة علم الروم على الشريط الساحلي وستحصل الدولة على ستحصل على 3.5 مليار دولار في ديسمبر المقبل مقابل أرض مشروع علم الروم، في إطار خطة الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية ودعم التعاون مع الدول الشقيقة في مشروعات تنموية كبرى.