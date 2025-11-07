قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
غدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي
القهوة وضغط الدم.. متى تصبح خطرًا على صحتك؟
قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
أسعار البنزين والسولار الخميس 6 نوفمبر 2025 .. ثبات جديد في محطات الوقود
فيفا يوقف قيد الزمالك مجددًا رغم التأهل لنهائي السوبر
قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
توك شو| الوطنية للانتخابات: لا خروقات للدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.. متحدث الوزراء: مشروع سملا وعلم الروم يحقق عائدا ضخما للاقتصادي المصري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


الوطنية للانتخابات: لم نرصد أي خروقات للدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات النواب
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تتابع لحظة بلحظة سير عملية تصويت المصريين في الخارج ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن العاصمة النيوزيلندية كانت أولى محطات التصويت نظرًا لفارق التوقيت مع القاهرة.


قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
استضاف الإعلامي أسامة كمال، في حلقة جديدة من برنامجه "مساء دي ام سي" على متن الفرقاطة "سجم القهار" إحدى السفن المميزة الألمانية الصنع، قائد القوات البحرية المصرية، اللواء بحري أركان حرب، محمود عادل فوزي.


متحدث الوزراء: مشروع سملا وعلم الروم يحقق عائدا ضخما للاقتصادي المصري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع سملا وعلم الروم يمثل صفقة استثمارية قطرية كبرى تندرج ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن المشروع سيحقق عائدًا ضخمًا للاقتصاد المصري، ويعد شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.


رئيس البنك الأهلي: القطاع المصرفي المصري يتمتع بثقة كاملة واستدامة نمو متميزة
سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على تصريحات محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، والتي أكد خلالها أن الاقتصاد المصري يعيش واحدة من أفضل مراحله بفضل استقرار المؤشرات وتحسن الأداء في مختلف القطاعات الحيوية.

ياسمين عز للسيدات: بلاش توقفي أبو شيماء الأول وانتي بتحنطيه علشان السنين قدامنا لسه طويلة
أثارت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فقرة طريفة وجريئة وجهت خلالها رسالة ساخرة للسيدات تحت عنوان “حنّطي جوزك يا مدام”.


بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
أعلن اللواء مهندس وليد البارودي ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان ، عن أسعار الوحدات السكنية الجاري طرحها  لـ 253 وحدة سكنية جديدة- ضمن عدد من المشروعات المتميزة في محافظات ومدن جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين بمواقع حيوية وخدمات متكاملة.


الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المفوضية تتابع بقلق التصريحات التي تم تداولها بشأن قانون «إعدام الأسرى» الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي.


250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم يمثل جزءً من رؤية الدولة الشاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي ليصبح منطقة استثمارية وسياحية عالمية متكاملة النشاط على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف.

الأوقاف: السلوكيات السليمة حجر الزاوية في نهضة مصر
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تعزيز السلوكيات السليمة لدى جميع فئات المجتمع يمثل حجر الزاوية في نهضة مصر وتحقيق توجهات الدولة.

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
بيطري الشرقية
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
