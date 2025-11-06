قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان ، عن أسعار الوحدات السكنية الجاري طرحها  لـ 253 وحدة سكنية جديدة- ضمن عدد من المشروعات المتميزة في محافظات ومدن جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين بمواقع حيوية وخدمات متكاملة.


وقال اللواء وليد البارودي ، خلال استضافته ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة ، من تقديم الإعلامية منى العمدة ، والذي يذاع على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ،  إن الوحدات الجديدة، تشمل عددًا من المشروعات المميزة في ٧  مواقع، وهي:

- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بمنطقة متميزة قريبة من الخدمات الحيوية ، سعر المتر ٢٥ ألف جنيه، طرق السداد ٥٠ ٪؜ مقدم علي ٥ سنوات ، ٢٩ وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر ، سعر المتر 18 ألف جنيه ، طرق السداد المقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي( ٥ ، ٧ )سنوات، ٥٥ وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع لؤلؤة بدر بمدينة بدر الجديدة ، سعر المتر ١٦ ألف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ) سنوات ، ٣٥ وحدة سكنية.

- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان سعر المتر ١٤ الف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ، ١٠ ) سنوات ، ٤٩ وحدة سكنية.

- ⁠الاسكان التعاونى بالعاشر من رمضان في المجاورات طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ، ١٠ )سنوات 
-المجاوره ( ٦٠ ) عدد ( ٢٦ ) وحدة سكنية جاهزة للتسليم
"٦٢ " سعر المتر ٧ ألاف جنيه  عدد ( ٢٦  )وحدة سكنية جاهزة للتسليم
المجاوره (٦٤) سعر المتر ٨ ألاف جنيه عدد ( ٢٦ ) وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع لؤلؤة مدينة ١٥ مايو بالمجاورة رقم "٣١" سعر المتر ١٠ ألف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ) سنوات ، ٨ وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس ضمن التعاونيات السكنية بالمحافظة، ويتراوح سعر المتر إلى ١٢ ألف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ، ١٠ ) سنوات ٥١ وحدة سكنية جاهزة للتسليم

كراسة الشروط ثمنها 500 جنيه 

كما اكد أن كافة الشروط و التفاصيل و المبالغ الماليه بكراسة الشروط التي يمكن الحصول عليها ( ثمن الكراسه ٥٠٠ جنيه) اعتباراً 
من يوم الاثنين الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٥، وحتى يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ و ذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان : 3 ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر أو  بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل - تعاونيات الدلتا - عمارة ٧ – شقة ٤.

وشدد البارودي على أهمية الإستماع إلى مشاكل واحتياجات الفائزين بالوحدات السكنية داخل مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة و أكتوبر ، معرباً عن استعداد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للتعاون مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية ومستدامة لجميع مشاكلهم.

وقام اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بوضع  جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بجميع المشروعات في المدن الجديدة، خاصة في القاهرة الجديدة و ٦ أكتوبر.

