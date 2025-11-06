بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان ، عن أسعار الوحدات السكنية الجاري طرحها لـ 253 وحدة سكنية جديدة- ضمن عدد من المشروعات المتميزة في محافظات ومدن جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير سكن مناسب للمواطنين بمواقع حيوية وخدمات متكاملة.



وقال اللواء وليد البارودي ، خلال استضافته ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة ، من تقديم الإعلامية منى العمدة ، والذي يذاع على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، إن الوحدات الجديدة، تشمل عددًا من المشروعات المميزة في ٧ مواقع، وهي:

- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بمنطقة متميزة قريبة من الخدمات الحيوية ، سعر المتر ٢٥ ألف جنيه، طرق السداد ٥٠ ٪؜ مقدم علي ٥ سنوات ، ٢٩ وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر ، سعر المتر 18 ألف جنيه ، طرق السداد المقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي( ٥ ، ٧ )سنوات، ٥٥ وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع لؤلؤة بدر بمدينة بدر الجديدة ، سعر المتر ١٦ ألف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ) سنوات ، ٣٥ وحدة سكنية.

- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان سعر المتر ١٤ الف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ، ١٠ ) سنوات ، ٤٩ وحدة سكنية.

- ⁠الاسكان التعاونى بالعاشر من رمضان في المجاورات طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ، ١٠ )سنوات

-المجاوره ( ٦٠ ) عدد ( ٢٦ ) وحدة سكنية جاهزة للتسليم

"٦٢ " سعر المتر ٧ ألاف جنيه عدد ( ٢٦ )وحدة سكنية جاهزة للتسليم

المجاوره (٦٤) سعر المتر ٨ ألاف جنيه عدد ( ٢٦ ) وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع لؤلؤة مدينة ١٥ مايو بالمجاورة رقم "٣١" سعر المتر ١٠ ألف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ) سنوات ، ٨ وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

- مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس ضمن التعاونيات السكنية بالمحافظة، ويتراوح سعر المتر إلى ١٢ ألف جنيه طرق السداد مقدم ٤٠٪؜ أو ٥٠٪؜ علي ( ٥ ، ٧ ، ١٠ ) سنوات ٥١ وحدة سكنية جاهزة للتسليم

كراسة الشروط ثمنها 500 جنيه

كما اكد أن كافة الشروط و التفاصيل و المبالغ الماليه بكراسة الشروط التي يمكن الحصول عليها ( ثمن الكراسه ٥٠٠ جنيه) اعتباراً

من يوم الاثنين الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٥، وحتى يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ و ذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان : 3 ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل - تعاونيات الدلتا - عمارة ٧ – شقة ٤.

وشدد البارودي على أهمية الإستماع إلى مشاكل واحتياجات الفائزين بالوحدات السكنية داخل مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة و أكتوبر ، معرباً عن استعداد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للتعاون مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية ومستدامة لجميع مشاكلهم.

وقام اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بوضع جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بجميع المشروعات في المدن الجديدة، خاصة في القاهرة الجديدة و ٦ أكتوبر.