الوطنية للانتخابات: لم نرصد أي خروقات للدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات النواب

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تتابع لحظة بلحظة سير عملية تصويت المصريين في الخارج ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن العاصمة النيوزيلندية كانت أولى محطات التصويت نظرًا لفارق التوقيت مع القاهرة.

وأشار إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري يتم وسط تنسيق تام مع وزارة الخارجية المصرية بقيادة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، لتأمين العملية الانتخابية في 139 مقرًا انتخابيًا موزعًا على 117 دولة حول العالم، بزيادة 3 مقرات عن انتخابات مجلس الشيوخ السابقة، مع انضمام العراق لأول مرة.

وأضاف، في لقاء مع أميرة قمر مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، عبر برنامج "ستوديو إكسترا"، أنّ العملية الانتخابية تسير وفق خطة دقيقة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، مؤكدًا تقديره لجهود الوزارة في تسهيل الإجراءات اللوجستية والفنية لضمان سير الانتخابات في الخارج بصورة مشرفة، بدءًا من نيوزيلندا وانتهاءً بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، التي تُختتم فيها عملية التصويت.

وفيما يتعلق بفترة الصمت الانتخابي داخل مصر، شدد المستشار بنداري على أن لجان الرصد المنتشرة في المحافظات الـ14 محل الجولة الأولى لم ترصد أي خروقات أو مخالفات للضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الأمور تسير بانضباط تام ووفق قرارات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة تواصل استعداداتها المكثفة لانطلاق التصويت داخل مصر عقب انتهاء تصويت الخارج بيوم واحد، موضحًا أنه تم توفير جميع اللوجستيات والمستلزمات الانتخابية في اللجان العامة والفرعية التي يبلغ عددها في المرحلة الأولى 5606 لجنة فرعية ضمن 70 لجنة عامة، من إجمالي 143 لجنة عامة على مستوى المرحلتين.

وذكر، أن الهيئة أنهت عمليات طباعة أوراق الاقتراع وتوزيعها على المحافظات كافة، تمهيدًا لتسليمها لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، استعدادًا لفتح اللجان في الموعد المحدد يوم الاثنين المقبل.