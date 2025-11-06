قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
غدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي
القهوة وضغط الدم.. متى تصبح خطرًا على صحتك؟
قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
أسعار البنزين والسولار الخميس 6 نوفمبر 2025 .. ثبات جديد في محطات الوقود
فيفا يوقف قيد الزمالك مجددًا رغم التأهل لنهائي السوبر
قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: لم نرصد أي خروقات للدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات النواب

الانتخابات
الانتخابات
هاني حسين

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تتابع لحظة بلحظة سير عملية تصويت المصريين في الخارج ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن العاصمة النيوزيلندية كانت أولى محطات التصويت نظرًا لفارق التوقيت مع القاهرة.

وأشار إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري يتم وسط تنسيق تام مع وزارة الخارجية المصرية بقيادة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، لتأمين العملية الانتخابية في 139 مقرًا انتخابيًا موزعًا على 117 دولة حول العالم، بزيادة 3 مقرات عن انتخابات مجلس الشيوخ السابقة، مع انضمام العراق لأول مرة.

وأضاف، في لقاء مع أميرة قمر  مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، عبر  برنامج "ستوديو إكسترا"، أنّ العملية الانتخابية تسير وفق خطة دقيقة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، مؤكدًا تقديره لجهود الوزارة في تسهيل الإجراءات اللوجستية والفنية لضمان سير الانتخابات في الخارج بصورة مشرفة، بدءًا من نيوزيلندا وانتهاءً بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، التي تُختتم فيها عملية التصويت.

وفيما يتعلق بفترة الصمت الانتخابي داخل مصر، شدد المستشار بنداري على أن لجان الرصد المنتشرة في المحافظات الـ14 محل الجولة الأولى لم ترصد أي خروقات أو مخالفات للضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الأمور تسير بانضباط تام ووفق قرارات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة تواصل استعداداتها المكثفة لانطلاق التصويت داخل مصر عقب انتهاء تصويت الخارج بيوم واحد، موضحًا أنه تم توفير جميع اللوجستيات والمستلزمات الانتخابية في اللجان العامة والفرعية التي يبلغ عددها في المرحلة الأولى 5606 لجنة فرعية ضمن 70 لجنة عامة، من إجمالي 143 لجنة عامة على مستوى المرحلتين.

وذكر، أن الهيئة أنهت عمليات طباعة أوراق الاقتراع وتوزيعها على المحافظات كافة، تمهيدًا لتسليمها لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، استعدادًا لفتح اللجان في الموعد المحدد يوم الاثنين المقبل.

الانتخابات انتخابات النواب مجلس النواب مصر أحمد بنداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

سعر الدينار الليبي

سعر الدينار الليبي أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم 6-11-2025

قمة التكنولوجيا العقارية

برعاية وزارية .. انطلاق قمة التكنولوجيا العقارية في 7 نوفمبر

المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة بشركة غزل المحلة.. تفاصيل

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد