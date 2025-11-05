قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوطنية للانتخابات تنتهي من طباعة بطاقات اقتراع النواب وتسليمها للقضاة المشرفين

إسلام دياب

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، سواء للمصريين فى الخارج أو فى الداخل.

وقامت الهيئة بطباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية والمدون بها المرشحين على النظامى الفردى والقائمة وسيتم تسليمها لأعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، يومى السبت والأحد المقبلين، وسيتم توزيع الأوراق الانتخابية على المحاكم الابتدائية، ومن ثم تسليمها للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية.

وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات غدا الخميس، ويبدأ معها الصمت الانتخابى في الساعة 12 ظهرا بحسب التوقيت المحلى لكل دولة، وفى نفس اليوم ستبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية، والتى ستستمر حتى 20 نوفمبر الجارى.

ويبدأ المصريون بالخارج بالتصويت فى الانتخابات للمرحلة الأولى بعد غد الجمعة والسبت الموافقين يومى 7 و 8 نوفمبر الجارى، للاختيار ما بين المرشحين لتلك الانتخابات، على أن يكون الانتخاب داخل مصر يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين يومى 10 و11 نوفمبر الجارى.

وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية، وقامت بربط جميع السفارات والقنصليات، البالغ عددها 137، بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالهيئ، وأن الناخب المصرى فى الخارج يمكنه معرفة لجنته الانتخابية من خلال إدخال رقمه القومى، ومن ثم طباعة بطاقة الاقتراع الخاصة به.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وتكون المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة : خارج جمهورية مصر العربية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر 2025، وداخل جمهورية مصر العربية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر 2025.

أما المرحلة الثانية فيكون التصويت فى دوائر 13 محافظة وهى : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة : خارج جمهورية مصر العربية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 ديسمبر المقبل.

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب بطاقات الاقتراع العملية الانتخابية

