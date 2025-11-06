دور الوطنية للانتخابات واختصاصاتها وأعضائها | إنفوجرافات توعوية من الشؤون النيابية

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، اليوم الخميس، قالت فيه إنها في إطار استمرار الدور الذي تقوم به في زيادة الوعي الانتخابي، وفي إطار تفعيل جانب التواصل السياسي، فإنها تنشر اليوم إنفوجرافًا لتعريف المواطنين بالهيئة الوطنية للانتخابات.. دورها في إدارة الانتخابات.. اختصاصاتها.. استقلالها.. أعضائها، وإنفوجرافًا ثان، يتعلق بكل المعلومات عن الدوائر الانتخابية.. العدد والتوزيع الجغرافي.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على ضرورة استمرار إتاحة كل المعلومات التوعوية السياسية، قبل بدء انتخابات مجلس النواب، وفي أشكال صحفية غير تقليدية وبسيطة، لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بسلاسة، في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي.

وتقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجبة معلوماتية سياسية دسمة اليوم، تجيب فيها عن كل الأسئلة المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدم فيها أسماء السادة الأعضاء، واختصاصات الهيئة وفقاً للدستور، واستقلاليتها، حتى يتسنى للمواطن معرفة من يدير العملية الانتخابية، فضلًا عن معلومات تتعلق بكل ما بخص الدوائر الانتخابية من حيث العدد والتوزيع الجغرافي، وكل ما يدور في ذهن المواطن بشأن هذه المعلومات.