وزير الشؤون النيابية: المتحف المصري الكبير هدية جديدة للإنسانية

أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، عن سعادته البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل إنجازًا حضاريًا ضخمًا يضاف إلى سجل الدولة المصرية الحديث.

وقال فوزي - في تصريحات خاصة لراديو النيل- "يسعدني أن أهنئ الشعب المصري العظيم بافتتاح المتحف الكبير، ذلك المشروع الرائع الذي يُعد من أرقى وأكبر متاحف العالم".

وأضاف أن المتحف يضم مجموعة ضخمة من المقتنيات والقطع الأثرية التي لا تُقدّر بثمن، مشيرًا إلى أن المشروع طال انتظاره منذ أن كان فكرة وحجر أساس، حتى تحول اليوم إلى حقيقة بفضل الإرادة السياسية الصلبة والقيادة الواعية للدولة المصرية.

وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير سيعود بالنفع الكبير على الدولة المصرية، من خلال ما يقدمه من تجربة استثنائية للزائرين من المصريين والعرب والأجانب، موضحًا أن تصميمه يتيح للزائر مشاهدة مقتنيات نادرة والسير في ممشى سياحي أنيق يصل إلى أهرامات الجيزة الثلاثة، في تجربة سياحية فريدة تربط بين المتحف والموقع الأثري بشكل ذكي ومبتكر.

ووصف فوزي المتحف بأنه "هدية جديدة للإنسانية"، مؤكدًا أن زيارة المتحف تمثل رحلة مبهرة إلى أعماق التاريخ المصري العريق.

ونوه بأن السائحين القادمون إلى مصر هم ضيوفها، ومن واجب المصريين إكرام ضيافتهم وترك انطباع إيجابي لديهم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بطبعه كريم ومضياف، ومن يزور مصر لا بد أن يعود إليها مرة أخرى.

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو بداية جديدة للتعريف بالحضارة المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن السائح حين يزور مصر لن ينبهر فقط بتاريخها، بل أيضًا بما تشهده من تطورات معاصرة ومناطق سياحية متنوعة تعكس جمال هذا الوطن وغناه الثقافي والحضاري.