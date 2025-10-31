قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الشؤون النيابية: المتحف المصري الكبير هدية جديدة للإنسانية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، عن سعادته البالغة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل إنجازًا حضاريًا ضخمًا يضاف إلى سجل الدولة المصرية الحديث.

وقال فوزي - في تصريحات خاصة لراديو النيل- "يسعدني أن أهنئ الشعب المصري العظيم بافتتاح المتحف الكبير، ذلك المشروع الرائع الذي يُعد من أرقى وأكبر متاحف العالم".

وأضاف أن المتحف يضم مجموعة ضخمة من المقتنيات والقطع الأثرية التي لا تُقدّر بثمن، مشيرًا إلى أن المشروع طال انتظاره منذ أن كان فكرة وحجر أساس، حتى تحول اليوم إلى حقيقة بفضل الإرادة السياسية الصلبة والقيادة الواعية للدولة المصرية.

وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير سيعود بالنفع الكبير على الدولة المصرية، من خلال ما يقدمه من تجربة استثنائية للزائرين من المصريين والعرب والأجانب، موضحًا أن تصميمه يتيح للزائر مشاهدة مقتنيات نادرة والسير في ممشى سياحي أنيق يصل إلى أهرامات الجيزة الثلاثة، في تجربة سياحية فريدة تربط بين المتحف والموقع الأثري بشكل ذكي ومبتكر.

ووصف فوزي المتحف بأنه "هدية جديدة للإنسانية"، مؤكدًا أن زيارة المتحف تمثل رحلة مبهرة إلى أعماق التاريخ المصري العريق.
ونوه بأن السائحين القادمون إلى مصر هم ضيوفها، ومن واجب المصريين إكرام ضيافتهم وترك انطباع إيجابي لديهم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بطبعه كريم ومضياف، ومن يزور مصر لا بد أن يعود إليها مرة أخرى.

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو بداية جديدة للتعريف بالحضارة المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن السائح حين يزور مصر لن ينبهر فقط بتاريخها، بل أيضًا بما تشهده من تطورات معاصرة ومناطق سياحية متنوعة تعكس جمال هذا الوطن وغناه الثقافي والحضاري.

