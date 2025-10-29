وزير الشؤون النيابية: الرئيس السيسي يمنح ملف مكافحة الفساد أولوية قصوي

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال إفتتاح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “انتوساي”، بحضور رئيس الوزراء، إن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية عالمية.

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات له دور ريادي فى تأسيس الإنتوساي وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، موضحا أن المؤتمر يعكس ثقة المجتمع الدولي فى قدرة مصر على إدارة الجهود الدولية بمكافحة الفساد.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولي ملف مكافحة الفساد أولوية قصوي، لافتا إلى أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم فى إنجاح أى مبادرة وطنية لمكافحة الفساد.