رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي ٢٥ للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، الذي يعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فيتال دي ريجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي)، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بالنمسا، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

ويعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمية.

ويعقد على هامش المؤتمر اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، حيث من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة للدورة القادمة.