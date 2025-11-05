الشؤون النيابية تبدأ حملة توعية بشأن انتخابات مجلس النواب

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها في إطار تفعيل جانب التواصل السياسي في الوزارة، بدأت نشر مجموعة من المواد التوعوية في كل ما يخص مجلس النواب، بالتزامن مع قرب انتخابات المجلس خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في صيغة "الإنفوجراف" تسهيلًا على المواطنين، لمعرفة كل ما يخص الانتخابات.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الوزير المستشار محمود فوزي، وزير وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على ضرورة توفير كل المعلومات التي تخص انتخابات مجلس النواب للمواطنين بطرق مبتكرة وسهلة الاطلاع، تفعيلًا لجانب التواصل السياسي في الوزارة، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف مع بدء عملية الانتخابات أن تكون قدمت للمواطنين كل المعلومات التي تسهل عليهم أداء الاستحقاقات الانتخابية، وممارسة دورهم السياسي، في اختيار ممثليهم في مجلس النواب عن وعي كامل، فضلًا عن معرفة المواطنين بدور النواب، وإطلاعهم على حقوقهم السياسية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها بدأت سلسلة المحتوى التوعوي، بإنفوجرافات تشرح تكوين مجلس النواب، والنظام الانتخابي المعتمد في مصر، الشكل والشروط والمحظورات، وأخرى عن الفئات التي اشترط الدستور تمثيلها في المجلس، كبداية تتعبها مجموعة إنفوهات أخرى تشرح كلها كل ما يتعلق بمجلس النواب.