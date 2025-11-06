ياسمين عز للسيدات: بلاش توقفي أبو شيماء الأول وانتي بتحنطيه علشان السنين قدامنا لسه طويلة

أثارت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فقرة طريفة وجريئة وجهت خلالها رسالة ساخرة للسيدات تحت عنوان “حنّطي جوزك يا مدام”.

أمنحتب الأول

وخلال تقديم حلقة اليوم، قالت ياسمين عز بأسلوبها المعروف بالمبالغة الكوميدية: "قومي يا مدام حنّطي جوزك، ويبقى أبو شيماء الأول زي أمنحتب الأول كده، أمنحتب مش أحسن من جوزك يا مدام، جوزك أبو شيماء أحسن منه مليون مرة، لابسيه حاجة حلوة كده، فنلته البيضا اللي بيحبها وانتي ما بتحبيهاش، خليه يتحنّط بيها طالما بيحبها، ولبسيه حاجة على راسه تدلدل كده على ودنه تدفيه، علشان داخلين على شتا، وقعديه على كرسي في نص الصالون، وبلاش يكون واقف علشان السنين قدامنا لسه طويلة، رجله ما توجعهوش ويطلعله فيها كالو، ماينفعش الفرعون الكبير والصغير بتاعنا يبقى عنده كالو يا مدام، جارته كيلوبترا تقول عليكي إيه؟ هتاكل وشك".

وأضافت مازحةً في ختام الفقرة: "وانتي بتحنّطيه كده، ما تنسيش تكتمي بوقه وتحطي جواه شاش ممزوج بليمون وخل، اقفلي بوقه عليه... بوقه اللي ماكنش بيقولك بيه أي كلمة حلوة".

جاءت تلك الفقرة في إطار ساخر مستلهم من الأجواء الفرعونية التي تعيشها مصر مؤخرًا، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.