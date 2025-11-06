ياسمين عز للسيدات: قومي حنطي جوزك يا مدام

أثارت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الأخير الذي جاء بطابع ساخر وغير معتاد.

حنّطي جوزك يا مدام

فخلال تقديم حلقة اليوم، قالت عز مازحة: "بمناسبة الأجواء الفرعونية الرائعة اللي إحنا فيها دي، قومي حنّطي جوزك يا مدام مافيش أحسن ولا أنسب من كده علشان تقومي تحنّطي حتة الآثار اللي معاكي... أعملي خدمة لمستقبلكم ودخل لولادك وكله من البيت، شوية شاش، شوية ملح، شوية خل، ليمون، نطرة زعفران، شويت سمنتو... ما عندكيش اسمنت؟ هاتي شوية جبس من عند العطار وانثري عليهم شوية تراب، هيديكي نفس اللون الرمادي الجميل بتاع الآثار".

جاءت التصريحات ضمن فقرة اعتاد الجمهور على أسلوبها الكوميدي والساخر، إلا أن المقطع انتشر سريعًا عبر مواقع التواصل، وتباينت ردود الفعل بين من اعتبر الأمر مزحة خفيفة تتماشى مع شخصية ياسمين عز الساخرة.