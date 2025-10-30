ياسمين عز للسيدات: فعّلي “الصوت الشتوي” وجهزي مهلبية سخنة لجوزك

قدمت الإعلامية ياسمين عز نصيحة طريفة لجمهورها بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، مؤكدة أن هذا التغيير لا يقتصر فقط على ضبط الساعة، بل يحتاج أيضًا إلى "تفعيل الحالة الشتوية" في البيوت المصرية.

التوقيت الشتوي

وقالت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” إن اليوم يشهد تحويل التوقيت من الصيفي إلى الشتوي، مطالبة السيدات بأن "يغيّرن صوتهن إلى الصوت الشتوي، ويفعّلن الحياة الشتوية"، مضيفة بنبرة من الدعابة: “وبالليل كده يا مدام اعملي طبق مهلبية سخنة، ورشي شوية زبيب لجوزك أول ما التوقيت الشتوي ينقص ساعة”.

واستمرت في توجيه النصائح الزوجية: “ما تقعديش تسأليه هو نقص ساعة ولا زاد ساعة، كل دي شكليات، اللي يهمك إن فيه ساعة زيادة في اليوم، هتقضيها مع جوزك فرعونك حبيبك، وتعملي فيها حاجة جديدة”.

واختتمت ياسمين عز حديثها برسالة لجمهورها قائلة: “أنا بنصحك النهارده تعملي مهلبية شتوية سخنة دافية على قلبكم بالهنا والعسل”.