قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: صفقة علم الروم تؤكد قوة الاقتصاد المصري

علم الروم
علم الروم

قال المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة “الديار” القطرية لتطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، يمثل محطة اقتصادية فارقة تؤكد متانة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في بيئة الاستثمار بمصر.

وأضاف حلمي في بيان له، أن المشروع، الذي تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار، يأتي ليترجم رؤية القيادة السياسية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط تنموي عالمي يجمع بين الاستثمار والسياحة والإسكان والخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تعد ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد مشروع رأس الحكمة، ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري في جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الصفقة تتضمن حصة نقدية وعينية لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق عائد مستدام يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ويرفع من قيمة العملة المحلية.

وأكد القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن المشروع الجديد سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيسهم في تحفيز قطاع السياحة والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب تحقيق إيرادات سنوية متوقعة تتجاوز 1.8 مليار دولار، مما يجعله أحد أهم المشروعات القادرة على دعم مسار النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية المتوازنة في مصر.

وأشار حلمي إلى أن الشراكة المصرية القطرية في هذا المشروع تعكس حالة النضج والاستقرار في العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم هو ثمرة الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي قادته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

واختتم حديثه قائلًا:“هذه الصفقة ليست مجرد مشروع عمراني ضخم، بل رسالة ثقة للعالم بأن مصر أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار الآمن والمستدام، وأنها ماضية بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الشراكات الذكية والتنمية الشاملة.

علم الروم مصر قطر البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

Talos XXT

بسعر لا يصدق.. نسخة فيراري 599 GTB الخارقة "بعدد محدود"

هاتف Realme GT 8 Pro

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

هواتف Vivo S50

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد