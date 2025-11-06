برلماني: "علم الروم" خطوة اقتصادية عملاقة تعكس قوة الشراكة العربية وثقة المستثمرين بمصر

أشاد النائب محمد البديوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين مصر ودولة قطر لتطوير مشروع "علم الروم" في الساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية.

وأوضح "البديوي" أن حجم الاستثمارات الضخم الذي يتجاوز 29 مليار دولار يعكس مدى الثقة في الاقتصاد المصري واستقراره المالي والسياسي، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث تحولًا استراتيجيًا في تنمية الساحل الشمالي الغربي ويضع مصر بقوة على خريطة السياحة والاستثمار العالمية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء من تفاصيل يعكس رؤية الدولة في تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص العربي والدولي، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة دون التراجع عن خطط التنمية المستدامة.

ولفت "البديوي" إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيساهم في تحقيق عوائد سنوية تتجاوز 1.8 مليار دولار، ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الشراكة تُجسد نجاح الدولة في خلق مناخ استثماري آمن وجاذب بفضل الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية الحديثة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لسياسات الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها دولة قطر.