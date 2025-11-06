برلماني: مشروع علم الروم شاهد على نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات العالمية

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع علم الروم يعكس نجاح الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط.

وأوضح "مظلوم"، أن هذا الاستثمار القطري المباشر يعزز الاحتياطي النقدي ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، كما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم التنمية السياحية والبنية التحتية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنطقة المستهدفة "علم الروم" كانت حتى الآن غير مطوّرة بشكلٍ كبير، ما يجعل هذا المشروع فرصة لتفعيل التنمية السياحية في محافظات الساحل الشمالي.