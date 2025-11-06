مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الجانب القطري مشيرا إلى توقيع شراكة مشروع علم الروم وسملا بالساحل الشمالي واصفا المشروع بالتاريخي مشيرا أن الصفقة تمت بالاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأضاف رئيس الوزراء أن الوزراء المصريين والقطريين بذلوا جهدا كبيرا لإنجاح الصفقة، مشيرا الى ان الصفقة شهدت نقاشات كثيرة بين الجانبين لإتمامها.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة أعلنت أن الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة جدا حيث إننا نركز في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والاتصالات، مشيرا الى أن جميع القطاعات تحقق أرقاما كبير من افتتاحات مصانع جديدة أو زيادة الصادرات وزيادة أعداد السائحين وأخيرا مجال الاتصالات الذي يشهد نموا متينا، لافتا أنه سيقوم يوم الأحد بالتوقيع على ٥٠ مشروع جديد مع ٥٠ شركة في مجال التعهيد.

وأشار إلى أن جميع زعماء العالم منبهرون بافتتاح المتحف المصري الكبير لافتا ان السياحة في تزايد واضح.