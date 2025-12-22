قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وليد صلاح عبد اللطيف: دور محوري لـ محمد صلاح في قيادة المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح
عبد الخالق صلاح

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن النجم محمد صلاح يقع على عاتقه دور محوري في قيادة المنتخب، لا سيما في مواجهة زيمبابوي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب وخارجه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن قائمة المنتخب تضم عددا من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرات فنية كبيرة وعلى أعلى مستوى، وهو ما يعزز من حظوظ الفراعنة في المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني يدخل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 واضعا هدف التتويج باللقب في المقام الأول.

واضح أن المنتخب المصري  صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، ما يفرض عليه مسؤوليات كبيرة داخل المنافسات.

وشدد عبد اللطيف، على أن لاعبي منتخب مصر مطالبون بتقديم مستويات قوية وأداء يليق بتاريخ الكرة المصرية طوال مشوار البطولة، مشيرا إلى أن المنافسة لن تكون سهلة، وتتطلب تركيزًا عاليًا منذ المباراة الأولى.

يخوض منتخب مصر لكرة القدم مباراته القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد زيمبابوي اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة (08:00 مساءً بتوقيت غرينتش). وتأهل المنتخب المصري مؤخراً إلى نهائيات كأس العالم 2026. 

مواجهة زيمبابوي وليد صلاح عبد اللطيف النجم محمد صلاح على مسؤوليتي

