وليد صلاح عبد اللطيف: دور محوري لـ محمد صلاح في قيادة المنتخب

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن النجم محمد صلاح يقع على عاتقه دور محوري في قيادة المنتخب، لا سيما في مواجهة زيمبابوي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب وخارجه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج على مسؤوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن قائمة المنتخب تضم عددا من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرات فنية كبيرة وعلى أعلى مستوى، وهو ما يعزز من حظوظ الفراعنة في المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني يدخل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 واضعا هدف التتويج باللقب في المقام الأول.

واضح أن المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، ما يفرض عليه مسؤوليات كبيرة داخل المنافسات.

وشدد عبد اللطيف، على أن لاعبي منتخب مصر مطالبون بتقديم مستويات قوية وأداء يليق بتاريخ الكرة المصرية طوال مشوار البطولة، مشيرا إلى أن المنافسة لن تكون سهلة، وتتطلب تركيزًا عاليًا منذ المباراة الأولى.

يخوض منتخب مصر لكرة القدم مباراته القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد زيمبابوي اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة (08:00 مساءً بتوقيت غرينتش). وتأهل المنتخب المصري مؤخراً إلى نهائيات كأس العالم 2026.