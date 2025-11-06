قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 70 دقيقة التقدم للأحمر 2-1
تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: شراكة "علم الروم" نموذج ناجح للاستثمار العربي المشترك ودعم للاقتصاد المصري

مشروع علم الروم
مشروع علم الروم
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، باتفاقية الشراكة التاريخية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، وتعكس نجاح الدولة في استقطاب استثمارات خليجية كبرى للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، بما يؤكد الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.

وأشار «حليم» إلى أن المشروع، الذي يُقام على مساحة 4900 فدان ويمتد 7.2 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، سيتضمن مدينة متكاملة تضم أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية وخدمية عالمية المستوى، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن الاتفاق يتضمن سداد 3.5 مليار دولار نقدًا ثمناً للأرض، إضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع، لتكون بذلك هيئة المجتمعات العمرانية لأول مرة في تاريخها شريكًا بحصة عينية في مشروع بهذا الحجم.

وأكد حليم ، أن هذا المشروع يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ويُجسد ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد قوية ومستدامة، مشيرا إلى أنه يُمثل نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مقصد سياحي واستثماري عالمي، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه أول مشروع شراكة من نوعه بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص، بحيث تعود إيراداته لصالح الدولة مدى الحياة وليس لفترة محددة، وهو ما يعزز موارد الدولة المستدامة ويدعم خطط الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن نجاح صفقة "علم الروم" يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في فتح آفاق تعاون اقتصادي واسع مع الأشقاء العرب، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

واختتم «حليم» بيانه بالتأكيد على أن الشراكة المصرية القطرية تمثل نموذجًا للعلاقات القائمة على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في مختلف القطاعات داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

علي جمعة

علي جمعة: قصة البقرة تعلمنا الامتثال لأوامر الله وتجنب التنطع والورع الكاذب

اذكار المساء

أذكار المساء .. تزيل الهم والغم وتجلب الراحة والسرور

الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

أسامة قابيل يرد على فنانة زعمت أن الله أذن لها بخلع الحجاب: القبول بالالتزام

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

