ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية

قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المفوضية تتلقى معلومات عبر زملائهم العاملين في الجانب الإنساني تفيد بأن إسرائيل لا تسمح بمرور الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الحاجة الماسة لهذه المساعدات، خصوصاً بعد فترات التجويع السابقة قبل وقف إطلاق النار.

وأضاف مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك معلومات تشير إلى أن قيمة المساعدات والمواد الأساسية المعلقة للموافقة الإسرائيلية تتجاوز 46 مليون دولار أمريكي.

وأكد، أن إسرائيل مُطالبة بالالتزام بقرارات العدل الدولية المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن هذه المحكمة العليا الدولية قد أصدرت قرارات واضحة في هذا الشأن سابقاً.

ودعا الخيطان الدول التي لها تأثير على إسرائيل إلى ممارسة هذا التأثير للضغط عليها لضمان التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.