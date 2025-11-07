إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

وقع اللواء أ.ح هانى محمود منصور، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء محمـد السيد أحمد صقر رئيس الإدارة المركزية للقوى الكهربائية بالهيئة القومية للأنفاق، عقد اتفاق لتوفير نظام شبكة الاتصالات اللاسلكية (LTE) لصالح مشروع مترو الخط الرابع من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويُعد المشروع نواة لأول خط من خطوط المترو الأربعة التى تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع داخل جمهورية مصر العربية وإمتداداً لخطة تطوير مستقبلية لكافة خطوط مترو الأنفاق للعمل بأحدث تقنيات الإتصالات الحديثة .

كما وقع مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة عقدى اتفاق مع كل من "كاهو وونج" المدير التنفيذى لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات واللواء خالد زايد رئيس القطاع الأمنى بشركة قناة السويس للحاويات لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل ميناء العين السخنة البحرى وميناء شرق بورسعيد البحرى بهدف توفير خدمات الإتصالات الحديثة والمؤمنة من شبكات الجيل الرابع داخل الميناءين، ما يسهم فى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الإستجابة لمراكز العمليات والتحكم فى إدارة وتحسين الأداء العام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.