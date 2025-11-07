قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
محمد إبراهيم

وقع اللواء أ.ح هانى محمود منصور، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء محمـد السيد أحمد صقر رئيس الإدارة المركزية للقوى الكهربائية بالهيئة القومية للأنفاق، عقد اتفاق لتوفير نظام شبكة الاتصالات اللاسلكية (LTE) لصالح مشروع مترو الخط الرابع من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويُعد المشروع نواة لأول خط من خطوط المترو الأربعة التى تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع داخل جمهورية مصر العربية وإمتداداً لخطة تطوير مستقبلية لكافة خطوط مترو الأنفاق للعمل بأحدث تقنيات الإتصالات الحديثة .

كما وقع مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة عقدى اتفاق مع كل من "كاهو وونج" المدير التنفيذى لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات واللواء خالد زايد رئيس القطاع الأمنى بشركة قناة السويس للحاويات لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل ميناء العين السخنة البحرى وميناء شرق بورسعيد البحرى بهدف توفير خدمات الإتصالات الحديثة والمؤمنة من شبكات الجيل الرابع داخل الميناءين، ما يسهم فى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الإستجابة لمراكز العمليات والتحكم فى إدارة وتحسين الأداء العام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.

